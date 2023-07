Beppe Bergomi ha parlato su Sky Sport di Romelu Lukaku, che domani non si presenterà al raduno del Chelsea di comune accordo col club inglese. “Lui è sempre stato legato ai colori nerazzurri. Attualmente non so se l’Inter ha la forza di andarlo a prendere ma è importante per il suo senso di appartenenza. Con Lautaro e Thuram potrebbero formare un bell’attacco”.