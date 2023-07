Frosinone, Stirpe: “Esordio importante contro il Napoli. Obiettivo? La salvezza”

Il presidente del Frosinone, Maurizio Stirpe, è intervenuto a Radio Punto Nuovo trattando diversi argomenti. Il primo è stato un paragone tra il club ciciario e il Napoli, campione d’Italia, quando entrambe erano in Serie B: “Il Napoli è stato il Napoli e ha fatto un’impresa incredibile, noi dalla nostra abbiamo fatto ottime cose. Poi tra vincere lo Scudetto e vincere la Serie B c’è una bella differenza. Incontrare il Napoli all’esordio è una bella notizia, sarà subito un test importante per capire cosa potrà fare il Frosinone al suo ritorno in Serie A”.

Poi ha proseguito parlando della formazione: “Kvernadze per noi è fondamentale. Zerbin e Gaetano? non sono calciatori al centro della nostra agenda. Di certo, Alessio è sempre ben voluto a Frosinone. Chissà che non ci potranno essere le condizioni per un ritorno, ma al momento no”. E sulla salvezza: “Sicuramente è il nostro obiettivo per quest’anno. La speranza è fare una stagione dignitosa, per noi è importante il modo con cui arrivano i risultati, non solo i risultati in sé”.