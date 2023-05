Atalanta: Zappacosta in forse per la sfida all’Inter, tanti gli assenti

Allenamento al mattino per l’Atalanta al Centro Sportivo ‘Bortolotti’ di Zingonia: gli uomini di Gasperini, reduci dalla vittoria per 3-1 nel match interno con il Verona, preparano la sfida contro l’Inter, in programma sabato alle ore 20.45 e valida per la 37esima giornata di Serie A: dopo la vittoria della Coppa Italia da parte della compagine interista, gli orobici hanno conquistato aritmeticamente la qualificazione alle coppe europee. Il match di San Siro, dunque, darà la possibilità a Rafael Toloi e compagni di poter riaprire la corsa al quarto posto e giocarsi la possibilità di qualificarsi alla prossima Champions League. Da valutare Davide Zappacosta, dal momento che l’esterno nerazzurro è uscito nell’ultimo impegno a causa di una distorsione alla caviglia: non sono serviti ulteriori esami e oggi il giocatore ha svolto parte del lavoro col gruppo, con la seduta di domani che servirà per capire se l’ex Roma e Genoa tornerà a disposizione. Lavoro individuale sul campo per Jeremie Boga, confermati invece i sei assenti: Gasperini dovrà fare a meno di Palomino, Ruggeri, Hateboer, Zapata, Soppy e Vorlicky.

Scelte quasi obbligate, dunque, per quanto riguarda l’undici titolare: Sportiello andrà tra i pali con Toloi, Djimsiti e Scalvini a completare il reparto arretrato. Ederson e De Roon si piazzeranno in cabina di regia, con Koopmeiners e Pasalic a supporto di Hojlund, sebbene non sia da escludere un’altra occasione da titolare per Luis Muriel. Sulla corsia destra ci sarà Maehle: in caso di forfait di Zappacosta, Gasperini potrebbe anche optare per una difesa a quattro con Toloi sulla destra.