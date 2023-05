Roland Garros 2023, Vavassori rinforza il gruppo azzurro nel main draw: sconfitto Tabilo

Andrea Vavassori rinforza ulteriormente la pattuglia azzurra nel tabellone principale maschile del Roland Garros: il numero 148 del mondo, che sta vivendo una stagione costellata da risultati importanti, sconfigge il sempre ostico Alejandro Tabilo con il punteggio di 6-4 6-4, vincendo 12 degli ultimi 17 game e conquistando un posto nel main draw. È la seconda volta in carriera per lui nel novero dei 128 giocatori al via in uno Slam, dopo essere riuscito ad esserci a Wimbledon 2022 (perse al primo turno contro Frances Tiafoe).

L’inizio del match ha visto l’azzurro molto contratto, mentre il suo avversario ha subito iniziato a colpire bene la palla e ha approfittato della situazione per assicurarsi un buon vantaggio iniziale. Salito sul 3-0, Tabilo è però sceso di livello e ha iniziato a commettere qualche errore di troppo, donando fiducia ad un Vavassori che non si è fatto pregare due volte. Il torinese ha pian piano ritrovato il suo tennis e, dal quel momento, è iniziato un vero e proprio monologo dell’italiano, che ha piazzato il controbreak e, sul 4-4, ha poi messo a segnato un nuovo scatto bruciante: break e turno di servizio tenuto a zero, per un 6-4 maturato dopo 42 minuti. Il cileno ha sofferto psicologicamente e tennisticamente quanto accaduto: i primi otto punti della seconda frazione sono stati vinti tutti da Vavassori, che ha proseguito la sua striscia positiva ed è salito sul 2-0. Non contento, il piemontese si è voluto anche assicurare un secondo break di vantaggio nel quinto game e si è involato sul 5-1, ottenendo più opportunità per chiudere i conti. La prima chance è svanita a causa di due principali fattori: un po’ di tensione e un Tabilo che, non avendo nulla da perdere, ha giocato a braccio sciolto gli ultimi minuti della contesa. Andato a sevire per il match una seconda volta, tuttavua, Vavassori non ha fallito e, dopo 1 ora e 24 minuti, ha conquistato il successo per 6-4 6-4.

I POSSIBILI AVVERSARI DI VAVASSORI AL PRIMO TURNO