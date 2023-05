Atalanta-Verona, Disastro Montipò: sbaglia il dribbling su Pasalic e subisce gol (VIDEO)

di Redazione 35

Un errore grave, gratuito, che può costare carissimo e che condiziona la corsa europea e quella salvezza. Al 53′ di Atalanta-Verona l’Atalanta sigla il gol del 2-1 in rimonta grazie a Mario Pasalic e ad una grave sbavatura di Lorenzo Montipò, che sbaglia il dribbling sul croato e spalanca la porta al suo avversario. Mani nei capelli per il portiere che nel finale del primo tempo si era messo in luce con un buon intervento. Come se non bastasse, poco dopo, si è fermato Lazovic per un problema fisico. Il capitano – autore del momentaneo 0-1 – lascia il campo con un Verona che deve ricostruire risultato e morale.