Benevento, Presidente Vigorito: “Ho speso 21 milioni e sono retrocesso”

Il presidente del Benevento, Oreste Vigorito, ha parlato a UmbriaTV della retrocessione in Serie B dei giallorossi e del Perugia: “Santopadre, come altri presidenti, è vittima di questa internazionalizzazione del calcio. Se continuano ad arrivare in Italia queste potenze economiche i presidenti come lui non avranno un futuro facile. Oggi una squadra di B se vuole competere per la promozione o vuole fare un campionato tranquillo deve aumentare i costi del 40% rispetto ad una volta. Il Benevento quest’anno mi è costato 21 milioni di euro e sono andato in serie C. Molte squadre di B e non solo hanno difficoltà e quindi va fatta una grossa riflessione per una riforma dei campionati’.