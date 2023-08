Atalanta, ufficiale l’arrivo di Holm in prestito con diritto di riscatto dallo Spezia

Nuovo colpo di mercato messo a segno dall’Atalanta, che nelle ultime ore ha visto sfumare l’arrivo di Alessandro Buongiorno. Il club nerazzurro ha ufficializzato l’acquisizione di Emil Holm in prestito con diritto di riscatto dallo Spezia: “L’Atalanta comunica di aver acquisito da Spezia Calcio – a titolo temporaneo sino al 30 giugno 2024, con diritto di opzione per l’acquisizione definitiva – le prestazioni sportive del calciatore Emil Alfons Holm, 23enne laterale svedese di piede destro che ha scelto il 3 come numero di maglia”.

La società bergamasca, inoltre, ha risolto il prestito di Roberto Piccoli all’Empoli: l’attaccante ora andrà ad indossare la maglia del Lecce per questa stagione.