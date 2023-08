Carabao Cup 2023/2024, tabellone e accoppiamenti sedicesimi: spicca Newcastle-Manchester City

Subito dopo la fine dei trentaduesimi, come da prassi, la FA ha sorteggiato il prossimo turno della Carabao Cup 2023/2024, la Coppa di Lega inglese, vale a dire i sedicesimi di finale, con accoppiamenti al solito liberi e un tabellone che non metteva paletti e non aiutava le big. E così, ecco due accoppiamenti davvero eccezionali: Chelsea-Brighton e soprattutto Newcastle-Manchester City. Di seguito ecco la programmazione.

Brentford – Arsenal

Exter – Luton

Aston Villa – Everton

Ipswich – Wolverhampton

Lincoln – West Ham

Manchester United – Crystal Palace

Port Vale – Sutton

Mansfield – Peterborough

Bournemouth – Stoke

Bradford – Middlesbrough

Newcastle – Manchester City

Chelsea – Brighton

Salford – Burnley

Fulham – Norwich

Blackburn – Cardiff

Liverpool – Leicester