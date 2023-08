Atalanta, tegola El Bilal Touré: rottura dell’inserzione del tendine del retto femorale destro

Pessime notizie per l’Atalanta, che perde subito uno dei suoi colpi dell’estate. El Bilal Touré – dopo essere stato sottoposto ad accertamenti – ha riportato una rottura dell’inserzione del tendine del retto femorale destro. “Il quadro clinico – si legge nella nota diramata dalla società – necessita di ulteriori e approfondite valutazioni per definire la strategia chirurgica idonea al recupero funzionale completo”. Da valutare dunque l’eventuale intervento e i tempi di recupero, il maliano rischia di rimanere fuori per almeno tre mesi.