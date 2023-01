Atalanta, successo per 8-0 nell’amichevole contro il Mapello: tripletta di Pasalic

L’Atalanta, dopo una giornata di riposo, è tornata in campo al Centro Bortolotti di Zingonia per disputare un test amichevole da due tempi di 40′ contro il Mapello, formazione che milita nel campionato di Eccellenza. La formazione guidata da Gian Piero Gasperini ha sconfitto 8-0 gli avversari schierando soltanto chi non ha giocato lunedì contro il Bologna. Dopo appena 15′ Jeremie Boga sblocca la contesa realizzando il tap-in in seguito al palo colpito da Ederson. Quattro minuti più tardi Joakim Maehle firma il raddoppio. Nella ripresa i bergamaschi si scatenano andando a segno con Mario Pasalic (tripletta), Ademola Lookman (doppietta) e ancora con Jeremie Boga. Nella giornata di venerdì la squadra bergamasca effettuerà una doppia sessione di allenamento.