Calcio storico fiorentino, via a bando per diritti tv prossime due edizioni

Al via il bando per la cessione in esclusiva dei diritti tv per il calcio storico fiorentino, l’appuntamento annuale con le partite del torneo di rievocazione storica. La licenza sarà valida per le prossime due edizioni del torneo, nel 2023 e 2024, con opzione per il rinnovo nel terzo anno. Chi si aggiudicherà la gara avrà l’esclusiva per trasmettere su qualsiasi piattaforma, in chiaro o a pagamento, la diretta, la differita e la replica delle partite, eccetto che sul territorio della Toscana, dove i diritti andranno a un altro operatore televisivo.