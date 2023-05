Atalanta-Spezia dura 15′ per Palomino: si fa male, al suo posto Demiral

E’ durata poco Atalanta-Spezia per Juan Palomino. Il difensore argentino era subentrato al posto di Scalvini al 22′ della ripresa, ma dopo un quarto d’ora ha già dovuto lasciare il terreno di gioco a causa di un infortunio che pare di natura muscolare. Gasperini quest’oggi aveva già perso Hojlund per un problema analogo nel riscaldamento. Al posto di Palomino è entrato Demiral per gli ultimi sette minuti di partita più recupero.