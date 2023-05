“Juventino ciuccia…”: Procura Figc apre indagine nei confronti della Primavera della Roma femminile (VIDEO)

di Antonio Sepe 9

La Procura della Figc ha aperto un’indagine nei confronti della squadra Primavera femminile della Roma per aver intonato cori offensivi contro la Juventus. Dopo la vittoria dello scudetto, arrivato grazie al successo in finale proprio contro la Juventus, le giovani giallorosse hanno pubblicato sui social un video in cui cantavano cori beceri contro i bianconeri. Il filmato è già stato acquisito e nei prossimi giorni le calciatrici verranno ascoltate per fare chiarezza sull’accaduto. A riportarlo è l’ANSA. Ecco il video.