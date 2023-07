Atalanta, Sead Kolasinac è un nuovo giocatore nerazzurro: è ufficiale

Importante rinforzo per la difesa dell’Atalanta, che ha ufficializzato l’arrivo dello svincolato Sead Kolasinac. L’esterno bosniaco ha sostenuto le visite mediche ed ha firmato un contratto di due anni più opzione per il terzo con il club bergamasco: “Atalanta B.C. è lieta di annunciare che il calciatore Sead Kolašinac si è legato al Club nerazzurro dopo la stagione e mezza (da gennaio 2022 a maggio 2023) disputata in forza all’Olympique Marsiglia, con cui ha collezionato complessivamente 58 presenze con 4 gol e 2 assist. Difensore mancino bosniaco, con cittadinanza tedesca, è nato a Karlsruhe il 20 giugno 1993, iniziando a giocare a calcio nel Club della sua città natale per poi trasferirsi prima all’Hoffenheim e successivamente allo Stoccarda”.

“Arriva a Bergamo con un bagaglio d’esperienza di oltre 300 presenze (317 per la precisione) solo a livello di club tra Schalke 04, Arsenal e Olympique Marsiglia, comprese 50 partite nelle competizioni europee (13 in Champions League, 34 in Europa League e 3 in Conference League). Dopo aver giocato in Bundesliga, Premier League e Ligue 1, ora lo attende la Serie A. Atalanta B.C. rivolge un caloroso benvenuto a Sead e gli augura le migliori soddisfazioni – personali e di squadra – in maglia nerazzurra”, conclude l’Atalanta nel comunicato.