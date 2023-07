Cheslea, Azpilicueta dice addio: “Grazie di tutto”. Ufficiale il suo passaggio all’Atletico Madrid

Cesar Azpilicueta ha detto addio al Chelsea non senza lacrime. Il difensore spagnolo con la maglia dei Blues ha vinto di tutto, dalla Champions League all’Europa League, passando per la Premier League. Azpilicueta ha parlato ai microfoni del club, sottolineando la sua appartenenza al Chelsea.

Queste le parole di Azpilicueta: “Difficile esprimere a parole quello che sento. Tutto questo non sarebbe stato possibile senza l’aiuto di tante persone. Grazie a tutti, che avventura. Questa è stata casa mia, spero di rivedere tutti un giorno. L’amore che tutti mi hanno dimostrato è qualcosa di cui vado orgoglioso e spero che questo rapporto resti per sempre. Lascio il Chelsea dopo 11 anni”.

Alle parole del difensore, che dovrebbe andare all’Atletico Madrid, è seguito il comunicato ufficiale del Chelsea: “Azpi è diventato il primo giocatore a vincere tutto durante la sua permanenza allo Stamford Bridge. Nel processo, ha anche conquistato il cuore dei tifosi e ha cementato il suo posto nella storia del club. Todd Boehly, presidente del Chelsea, e Behdad Eghbali, comproprietario, hanno dichiarato: “Cesar lascia un segno indelebile al Chelsea, come guerriero, come campione e fedele leggenda del Chelsea. Ha fissato gli standard del club per più di un decennio e ha dimostrato a tutti cosa è necessario giorno dopo giorno per raggiungere il successo. Allenatori e compagni di squadra del passato e del presente si sono fidati di lui per dare l’esempio come capitano. Lo ha fatto in modo impeccabile dentro e fuori dal campo, cosa di cui siamo grati. Per questo e molto altro ancora, Cesar sarà sempre il benvenuto allo Stamford Bridge“.

Dopo un’ora circa dall’addio al Chelsea, l’Atletico Madrid con un comunicato ha ufficializzato l’approdo in Spagna: “César Azpilicueta è un nuovo giocatore dell’Atlético Madrid in seguito all’accordo raggiunto tra il nostro club e il calciatore navarrese, che firma per una stagione. Nato il 28 agosto 1989 a Pamplona, ​​il difensore si unirà alla rosa del rojiblanco all’inizio della preseason 23/24, che inizierà venerdì 7 luglio. A 33 anni è un difensore con ampia esperienza nel calcio internazionale. È versatile, gioca come difensore centrale e terzino destro, e porterà la leadership dimostrata per tutta la sua carriera, che è stata ulteriormente rafforzata durante il suo ultimo periodo al Chelsea FC, dove è stato il capitano della squadra londinese. Cresciuto nelle categorie giovanili del CA Osasuna, ha fatto il suo debutto professionale all’età di 17 anni nella stagione 2006/07 in una partita di Copa del Rey contro il Getafe CF. Con la prima squadra dell’Osasuna, ha superato le cento presenze in quattro stagioni prima di approdare all’Olympique de Marseille. In Francia ha messo in campo serietà e intelligenza nonostante la giovane età. Il suo tempo in terra francese gli ha permesso di vincere due volte la Coupe de la Ligue e una volta la Supercoppa francese dopo aver giocato 68 partite in due stagioni. Con un totale di 108 presenze con la nazionale spagnola fino ad oggi, comprese le categorie giovanili e la squadra maggiore, è passato al Chelsea nella stagione 2012/13. Il suo incarico come giocatore ‘Blu’ è stato un successo totale per il nostro nuovo difensore. Dopo 508 partite con la squadra inglese, César Azpilicueta ha vinto fino a nove titoli per club: una EFL Cup, una FA Cup, una UEFA Champions League, una Supercoppa UEFA, una Coppa del mondo per club FIFA, due UEFA Europa League e due Premier League titoli.

Il difensore navarrese ha superato con successo la relativa visita medica al Vithas e poi si è recato negli uffici del club al Cívitas Metropolitano, dove è stato ricevuto dal nostro CEO, Miguel Ángel Gil, per finalizzare il suo contratto con il nostro club. Nell’ambito del processo di trasformazione digitale del club, l’accordo con il nostro nuovo giocatore è stato formalizzato attraverso Dropbox Sign, uno strumento online che consente di firmare documenti in formato digitale in modo comodo e sicuro.

Benvenuto Azpilicueta!“