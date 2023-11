Atalanta: Scalvini non si allena, a rischio per la sfida con l’Inter

La presenza di Giorgio Scalvini nell’Atalanta in occasione dell’anticipo di sabato a Bergamo con l’Inter è a forte rischio. Il difensore, sostituito da Toloi all’intervallo lunedì a Empoli, ha ancora problemi con la lombalgia e gli è stato prescritto il riposo oltre alle terapie. Alla ripresa della preparazione a Zingonia non si è dunque allenato insieme ai compagni. Restano due giorni per l’eventuale recupero. Sarà decisiva la rifinitura di venerdì pomeriggio.