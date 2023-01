Atalanta-Sampdoria, Gasperini: “Futuro alla Juventus? Solo voci. Puntiamo alla Champions”

“Il mio futuro è alla Juventus? Sono solo voci che saltano fuori ovunque, ma siamo tutti concentrati per fare il meglio possibile. Per me sarebbe bellissimo raggiungere il massimo in questa stagione. Il massimo è la Champions? Sì, per lo scudetto è un po’ dura”. Queste la parole dell’allenatore dell’Atalanta, Gian Piero Gasperini, alla vigilia del match contro la Sampdoria: “Pensiamo alla Sampdoria. È sempre una squadra difficile da affrontare, non ci deve essere euforia. Abbiamo già avuto esperienza con la Cremonese, ci siamo presentati da primi in classifica e non abbiamo vinto la partita. Sono tipi di gare alle quali bisogna stare attenti. È una buona squadra che vale più della classifica che ha, le gare vanno tutte giocate”.