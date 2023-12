Atalanta-Salernitana 4-1, Pasalic: “La vittoria col Milan ci ha dato fiducia”

“E’ bello aver segnato nel giorno della duecentesima partita con l’Atalanta, l’ho scoperto oggi. Felice per la vittoria e anche per il gol. La vittoria contro il Milan ci ha dato fiducia, abbiamo capito che ce la possiamo giocare”. Lo ha detto il centrocampista dell’Atalanta, Mario Pasalic, dopo la vittoria contro la Salernitana: “Col Bologna sarà una bella partita, andremo lì per vincere”. E sulla visita di Ilicic: “È stato bello rivedere Ilicic e rivederlo in forma, le sue magie ci mancheranno sempre, del resto è stato uno dei più grandi della storia dell’Atalanta”.

Sempre a Sky Sport ha parlato anche De Ketelaere: “Nelle ultime settimane mi sento meglio. Gasperini mi chiede di puntare e di essere protagonista in attacco, io mi sento in crescita. Ora gioco da attaccante e mi sento bene”.