Atalanta-Salernitana 4-1, Inzaghi: “Ci portiamo a casa la prestazione, farò di tutto per la salvezza”

“Nelle ultime due partite ero stato critico, mentre oggi non lo posso essere. La prestazione c’è stata e dobbiamo portare a casa questa. Non è stato l’atteggiamento delle ultime 2, ho visto la mia Salernitana. I giocatori hanno dimostrato di tenerci, se giochiamo così con le nostre avversarie accorceremo la classifica“. Queste le parole di Pippo Inzaghi, tecnico della Salernitana, dopo la sconfitta per 4-1 contro l’Atalanta nel match della 16^ giornata di Serie A 2023/2024.

“Quando sono arrivato volevo giocare a 4 in difesa, ma essendo la squadra costruita per giocare a 3, ho voluto dare solidità dietro. Penso che abbiamo attaccanti più forti rispetto alle nostre concorrenti per la salvezza, quindi devo cercare di utilizzarne il più possibile, avendo sempre certo equilibrio – ha aggiunto ai microfoni di Sky Sport – Dobbiamo diventare più cattivi e non voler prendere gol. Cercherò con tutto me stesso di cambiare tendenza, volevo che i giocatori tornassero a dimostrare di tenerci. Stasera l’impegno c’è stato, al di là del punteggio immeritato. Abbiamo un grande debito nei confronti dei nostri tifosi fantastici e del presidente. La Salernitana è una bella società e farò di tutto per salvarla, ci credo ciecamente“.

Infine, Inzaghi ha concluso: “Devo cercare di finire bene l’anno, ci siamo dati come obiettivo quello di fare 3-4 punti in queste partite e con questa voglia ce la possiamo fare. Il terzo gol, forse nato da un tocco di mano di Scalvini, ci ha tagliato le gambe. Abbiamo perso per colpa di giocatori che da anni fanno grandi cose. Se abbiamo creato tanto contro una delle migliori difese, penso che ce la possiamo fare”.