Atalanta-Roma, i giallorossi chiudono in nove e mezzo: Llorente infortunato, Dybala zoppica

Disastroso finale al Gewiss Stadium per la Roma contro l’Atalanta. 3-1 per i padroni di casa, con la partita riaperta da Pellegrini e subito chiusa da Rui Patricio con una papera incredibile. Non solo: a cambi già esauriti, c’è anche l’infortunio muscolare per Llorente, che peraltro così evita di lanciare Zapata verso la porta, poi anche Dybala si fa male alla caviglia e pur tornando in campo zoppica e di fatto non può appoggiare il piede sul campo.