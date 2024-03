Atalanta, Percassi: “Koopmeiners non ha chiesto la cessione”

L’edizione on line de L’Eco di Bergamo ha anticipato stralci di un’intervista pubblicata sull’edizione in edicola mercoledì 27 marzo in cui l’amministratore delegato dell’Atalanta Luca Percassi smentisce categoricamente che Koopmeiners voglia lasciare il club a fine stagione. “Non è stato ceduto alla Juve né a nessun altro, e nemmeno ha chiesto la cessione. In più la società non ha bisogno di vendere“, ha detto l’alto dirigente orobico figlio del presidente Antonio. Dalle dichiarazioni del giocatore pubblicate il 21 marzo scorso dal De Telegraaf, invece, era parsa chiara la sua intenzione di cambiare aria: “Ho detto all’Atalanta che nella prossima estate voglio trasferirmi. Ma deve presentarsi qualcosa di veramente interessante per lasciare Bergamo. Mi auguro che l’Atalanta incassi una bella cifra da me“, le sue parole. Quella sera stessa, la rassicurazione ai tifosi dalle sue stories su Instagram: “Combatterò ogni partita. Ho troppo rispetto per l’Atalanta e sono molto felice qui“.