Atalanta, Pasalic: “Ancora in corsa per l’Europa. Inter? Possiamo batterli”

Mario Pasalic, ha parlato ai microfoni di Dazn, dopo la vittoria per 3-1 contro il Verona: “Vittoria che pesa tanto, era importante fare punti. Siamo ancora in corsa per l’Europa”. Il centrocampista nerazzurro ha poi continuato: “Ho visto il loro portiere che poteva fare una finta, fortunatamente ha sbagliato e io ho segnato, i gol facili sono i più belli. La sfida con l’Inter? Sarà una gara importantissima, cercheremo di prepararla al meglio, credo che potremmo vincere, lo abbiamo già dimostrato tante volte”.