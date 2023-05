Atalanta-Verona 3-1, Gasperini: “Europa avrebbe valore superiore rispetto alle scorse stagioni”

“Oggi la mia Atalanta, sempre cercato di fare il massimo, ringrazio i giocatori di aver fatto 61 punti che è un traguardo straordinario in una stagione con tante esigenze, traguardi richiesti esagerati, questa è una squadra che è sempre stata in competizione con le big. I tre punti di oggi sono importanti, non vogliono dire Europa: raggiungerla quest’anno sarebbe un traguardo superiore rispetto alle altre stagioni”. Lo ha detto l’allenatore dell’Atalanta, Gian Piero Gasperini, dopo la vittoria contro il Verona al Gewiss Stadium.

Su Hojlund e sui singoli: “Le qualità per poter emergere ci sono tutte, si è fatto subito notare per la grande volontà che ha di sfondare. Ha fatto molto bene dopo la prima sosta, poi dopo i tre gol in nazionale le troppe voci lo hanno distratto e per un infortunio è stato fuori tante settimane. Oggi è rientrato, non è ancora in condizione, ma il gol è di qualità. È un 2003 e se saprà lavorare e migliorare potrà darci ancora grandi soddisfazioni. Resta? Ora pensiamo a raggiungere l’Europa. Per l’Inter Zappacosta spera di recuperarlo, gli altri infortunati penso di no”.