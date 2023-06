Atalanta, Pagliuca a Bergamo per la gara col Monza

Stephen Pagliuca, co-chairman dell’Atalanta, sarà domani a Bergamo in occasione dell’ultima partita di campionato dei nerazzurri contro il Monza. A capo di un pool che detiene la maggioranza del capitale azionario del club dal 19 febbraio dell’anno scorso, il magnate statunitense festeggerà domenica stessa i 13 anni di presidenza di Antonio Percassi, tornato al vertice il 4 giugno 2010. Potrebbe anche essere l’occasione per mettere le basi del futuro e per discutere di programmazione con il tecnico Gian Piero Gasperini. Il mercato è uno dei temi prioritari per un’Atalanta che vuole tornare a competere per la Champions League.