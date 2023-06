Atalanta-Monza 5-2, Gasperini: “Dobbiamo chiarire visioni con società, ma c’è grande rapporto”

Gian Piero Gasperini ha parlato ai microfoni di Sky Sport nel post-partita di Atalanta-Monza 5-2, ultima partita del campionato che ha sancito la qualificazione dei nerazzurri alla prossima Europa League. “La stagione scorsa era stata molto particolare, quest’anno siamo sempre stati in zona Europa fin dalla prima giornata nonostante dei momenti difficili che però hanno avuto tutti tranne il Napoli.”

Sul rapporto con la città di Bergamo e la possibilità di continuare per l’ottavo anno sulla panchina della Dea, Gasperini spiega: “L’affetto di questa gente per me è straordinario, è un dono per la carriera ma anche per la vita. Mi riempie di felicità, con tutto l’ambiente societario ho un grandissimo rapporto. Proprio per questo motivo dobbiamo chiarire le visioni, che durante l’anno in alcuni momenti mi sono sembrate diverse. Dobbiamo soltanto fare questo, per valutare cosa deve fare la squadra.”