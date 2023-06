Roma-Spezia, Semplici: “Abbiamo fatto una buona gara, sono fiducioso per lo spareggio”

“Abbiamo fatto una buona gara, sapevamo che avremmo trovato un ambiente difficile, una squadra di valore ferita che voleva ottenere questa vittoria. I ragazzi hanno dato tutto, se giochiamo con questa voglia e determinazione abbiamo buone possibilità in questa appendice. E’ chiaro però che dispiace, all’87’ prendere il rigore decisivo dopo aver sbagliato il 2-1 fa dispiacere”. Lo ha detto il tecnico dello Spezia Leonardo Semplici ai microfoni di Dazn dopo la sconfitta con la Roma che ha sancito lo spareggio per non retrocedere contro il Verona. “Con il regolamento che c’era prima ci saremmo salvati – ha aggiunto – Ora però bisogna prepararsi al meglio per questa ultima gara”.