Chelsea, nuovo prestito per Casadei: domani visite al Leicester City

Cesare Casadei è in procinto di lasciare il Chelsea. I ‘blues’ avrebbero già trovato un nuovo accordo per il prestito del giovane, che arriverà a breve al Leicester City, le visite mediche sono programmate in settimana. Il giovane avrebbe potuto accettare diverse offerte italiane, come quella del Genoa, ma il tecnico italiano, Enzo Maresca, lo ha convinto a scendere in Championship anziché sbarcare in Serie A.