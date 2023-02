Atalanta-Lecce, Baroni: “Affrontiamo la squadra più in forma del momento”

“Umtiti ha un affaticamento, ha provato ancora ma non era apposto e abbiamo deciso di non rischiarlo. Maleh sta bene, è disponibile ed ha probabilità di giocare. Strefezza lo valutiamo domani, in settimana ha avuto un affaticamento muscolare, poi un attacco influenzale. Oggi si è allenato: farò le valutazioni del caso, ma se non parte titolare entrerà a gara in corso”. Lo ha detto l’allenatore del Lecce, Marco Baroni, alla vigilia del match contro l’Atalanta: “Non incidono le loro assenze. Chi manca è sostituito da giocatori all’altezza. Loro sono un grande club, e negli ultimi anni bisogna solo imparare da loro. Quindi, per fare la prestazione qualcosa loro la devono lasciare e noi dobbiamo essere a mille per approfittare e non sbagliare nulla”.

Quindi tanti complimenti alla Dea: “L’Atalanta è la squadra più in forma del momento, e nessuno in Europa nel 2023 ha segnato quanto fatto da loro. Sono bene allenati e corrono forte: per i miei ragazzi è bello confrontarsi sempre con i più forti. Cercheremo di fare una prestazione di livello: se non fai questo l’Atalanta ti asfalta”.