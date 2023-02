Barcellona, Xavi: “Kessie? Ha saputo aspettare, ora è il suo momento”

Xavi, alla vigilia del match di Liga che vedrà il Barcellona impegnato contro il Cadice, ha parlato della sua squadra in conferenza stampa e ha rivolto grandi elogi a Franck Kessie, che, dopo tante panchine, si sta finalmente ritagliando il suo spazio nell’undici titolare blaugrana. “Tutti devono essere pronti per giocare sempre. L’esempio straordinatio è quello di Kessie – ha affermato l’ex centrocampista –, ha saputo aspettare e avere pazienza, senza troppi problemi. Si è allenato bene e ora è giunto il suo momento”.

Un commento anche su Pedri, costretto a uscire per infortunio durante l’incontro di Europa League contro il Manchester United. “È sempre negativo avere infortunati e Pedri è molto importante, anzi vitale per noi. Fa la differenza, detta i tempi, è straordinario. Ma è tempo di dare possibilità agli altri, in modo che possano acquisire fiducia. Ci sarà spazio per tutti, devono essere preparati, è quello che dico sempre. Spero che non ci manchi tanto quanto ci è mancato la scorsa stagione”.