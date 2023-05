Atalanta-Juventus, Allegri: “Concentrati sul nostro obiettivo”

“A Bergamo una Juve cosciente dell’importanza della partita. Mancano cinque partite, già da questa giornata ne sapremo di più sulla corsa alla Champions”. Con queste parole il tecnico bianconero, Massimiliano Allegri, è intervenuto alla vigilia della sfida contro l’Atalanta. “Sono sei partite che la Juventus non batte l’Atalanta. E’ una squadra in ascesa, che ha fisicità e anche loro sono in lotta per la Champions” ha aggiunto.

Sulla l’attacco: “Non ho ancora deciso niente. Rientra Kean dopo un mese di inattività, sta molto bene, così come Vlahovic. Abbiamo partite ogni quattro giorni, tutti possono essere determinanti. Sulla squadra ho sempre avuto fiducia, sta bene, siamo in lotta e bisogna fare un passo alla volta”.

Sullo Scudetto del Napoli: “Quando una squadra vince vuol dire che dimostrato di essere più forte. Il Napoli ha strameritato questo Scudetto, in tutto quello che ha fatto. Tutte le stagioni sono diverse, l’anno prossimo sarà un’altra stagione”.

Su Pogba: “Ha giocato molto bene negli ultimi 20 minuti contro il Lecce. Per lui è stata una stagione maledetta, ora devo cercare di sfruttarlo nel miglior modo possibile affinché dia una mano alla squadra”.

Sui giovani che partiranno per il Mondiale Under 20: “Soulé partirà dopo la partita di Cremona, mentre Iling rimarrà qui con noi. Miretti? Al momento nessuna richiesta”.

“Il nostro obiettivo è entrare nelle prime quattro e arrivare in finale in Europa League. Siamo concentrati su quello che dobbiamo fare. Ora c’è un solo obiettivo, quello della squadra, il resto non conta. Tutti sono importanti allo stesso modo” conclude Allegri.