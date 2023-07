Atalanta, il Man Utd alza l’offerta per Hojlund: operazione da circa 70 milioni

Il Manchester United si avvicina a Rasmus Hojlund. Nella serata di venerdì è andato in scena un nuovo incontro tra il club inglese e l’Atalanta. Secondo Gianluca Di Marzio di Sky, in questi minuti si registrano passi in avanti nella trattativa. L’accordo è vicino e gli intermediari sono al lavoro per limare gli ultimi dettagli. Si dovrebbe chiudere attorno ai 70 milioni di euro. Con l’ultima offerta, quindi, il Manchester United sembra essere riuscito a superare la concorrenza del Psg, che aveva mosso i primi passi negli ultimi giorni. Nella sua prima stagione italiana, Hojlund ha totalizzato 32 partite, 9 gol e 4 assist.