Mondiali femminili 2023: colpo Giamaica, vittoria di misura su Panama e vetta del girone

Colpaccio della Giamaica che vince nella seconda giornata della fase a gironi dei Mondiali femminili 2023 e vola al comando del girone F, a pari merito con la Francia e dunque con importanti chance di agguantare gli ottavi di finale, per i quali basterà un pareggio nell’ultima giornata contro il Brasile. A decidere l’incontro, che lascia le centramericane a quota zero, il gol a inizio secondo tempo da parte di Swaby, abile a segnare al 56′ il gol vittoria. Eliminazione con una giornata d’anticipo, dunque, per Panama, mentre la Giamaica è davvero vicina al grande obiettivo.