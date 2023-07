Atalanta, Gasperini: “Hojlund e Scalvini? Vorrei tenerli entrambi. Rasmus sta bene qui”

“Cedere Scalvini o Hojlund? Preferirei non perdere nessuno dei due. Con Rasmus non ho parlato di futuro, penso che stia molto bene qui. Il mercato? Mi sembra che la società si stia muovendo molto, nonostante nel complesso sia stato abbastanza bloccato finora. Non so come certe situazioni possano combinarsi”. Lo ha detto il tecnico dell’Atalanta, Gian Piero Gasperini nell’ultimo giorno di ritiro a Clusone dopo la terza amichevole contro il Locarno (vinta 10-0). “L’Atalanta, per una questione di contratti e di cifre, difficilmente può rinunciare a certe offerte – ha ammesso Gasperini -. Ed è questa la grande differenza con le big. Ho la sicurezza che posso ancora contare su un certo gruppo storico che è quello che ci ha portato al quinto posto l’anno scorso. Ora si tratta di riuscire ad ampliarlo, perché abbiamo finito la scorsa stagione veramente con pochi giocatori”. Sul futuro di Zapata e Muriel: “Tanti li danno per partenti, ma io faccio fatica a di privarmi facilmente di giocatori del genere. Se stanno molto bene fisicamente sono ancora giocatori forti, non sono neanche così vecchi”.

In porta ci sono Carnesecchi e Musso: “Meritano di giocare entrambi. Musso è molto forte, anche se non ha avuto una buona stagione, Carnesecchi è in crescita. Non so chi accetterebbe di fare il secondo all’altro”. Poi un primo bilancio sulla preparazione:: “Mi sembra presto per trarre giudizi, abbiamo fatto solo partitelle di allenamento. Sicuramente Kolasinac si è inserito subito, Adopo lo stiamo studiando, ma mi piace per atteggiamenti, ha forza fisica, Bakker è stato un investimento importante, forse è quello più in difficoltà dei tre al momento”.