Atalanta-Fiorentina rinviata per malore a Joe Barone: ecco cosa succede al Fantacalcio

Atalanta-Fiorentina è stata rinviata a data da destinarsi a causa del grave malore occorso al dg viola Joe Barone, ricoverato dopo essersi sentito male in albergo: ecco cosa succede al Fantacalcio. La speranza è che le condizioni del dirigente dei toscani possano migliorare e in fretta, ma per i tantissimi giocatori del Fantacalcio la domanda è chiara, vale a dire cosa accade col rinvio di questa partita, che non sarà recuperata nei prossimi giorni, essendoci la pausa per le Nazionali, ma è rinviata a data da destinarsi. Peraltro, al momento una data non c’è: le due squadre, infatti, sono ancora in corsa sia in Europa (Europa League per la Dea, Conference League per i viola) e in Coppa Italia, dove si sfideranno in andata e ritorno a vicenda in semifinale. Per questo motivo, o verranno eliminate entrambe tra quarti e semifinali delle coppe europee, o uno slot concreto per il recupero del match non esiste.

Torniamo però a cosa succede al Fantacalcio dopo il rinvio di Atalanta-Fiorentina: tutto dipende dalle impostazioni scelte in autonomia da ciascuna Lega. Infatti, sarà possibile sia calcolare la giornata numero 29, quella che si completerà stasera con Inter-Napoli, affibbiando il 6 politico ai giocatori convocati per Atalanta-Fiorentina, oppure si potrà aspettare fino alla data dell’effettivo recupero, congelando così questa giornata, e utilizzando i voti legati al recupero: solo a quel punto si potrà calcolare la giornata numero 29, un’attesa che si preannuncia, qualora dovesse essere scelta questa opzione, come molto lunga.

ATALANTA-FIORENTINA RINVIATA: COSA SUCCEDE CON LE SCOMMESSE