Atalanta-Fiorentina rinviata dopo malore a Joe Barone: ecco cosa succede con le scommesse

Atalanta-Fiorentina, sfida valida per la ventinovesima giornata di Serie A 2023/2024, è stata rinviata a data da destinarsi a causa del grave malore occorso al dg viola Joe Barone. Nella speranza che le condizioni di salute del dirigente possano risolversi per il meglio, in molti si chiedono cosa succede con le scommesse, visto che questo scontro, per diverse ragioni, non si potrà recuperare presto (e forse, non si potrà recuperare affatto, ennesimo paradosso di una Serie A fatta di continui paradossi). Le due squadre, infatti, sono ancora in corsa sia in Europa (Europa League per la Dea, Conference League per i viola) e in Coppa Italia, dove si sfideranno in andata e ritorno a vicenda in semifinale. Per questo motivo, devono uscire entrambe dalla coppa europea tra quarti e semifinali per trovare almeno una data utile per disputare questa partita, altrimenti sono guai per la Lega Serie A.

Ma ci si penserà in seguito: per il momento, per quanto riguarda le scommesse, va ricordato come, essendoci la pausa per le nazionali, non si potrà recuperare entro le 72 ore standard che propongono i bookmakers come lasso di tempo affinché le quote possano restare valide: non lo saranno e la quota diverrà 1. La quota, infatti, verrà considerata Void. Se era stata inserita in una giocata singola verranno rimborsati i soldi, se invece è inserita una multipla verrà decurtata la quota riguardante la partita in questione e il resto della giocata sarà comunque valido e ricalibrato sulle partite rimaste.