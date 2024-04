Atalanta-Empoli, Nicola: “Sono felice di quanto fatto dai ragazzi”

“Valgono tutte le partite, anche questa per noi valeva, negli spogliatoi eravamo stanchi perché abbiamo fatto una prestazione sotto tutti i punti di vista, abbiamo creato qualche occasione per far gol, mi dispiace per il gol subito, è la seconda volta che capita, ma l’accettiamo, sono contento di quello che hanno fatto i ragazzi, ci ritroveremo con l’entusiasmo di sempre”. Queste le dichiarazioni del tecnico dell’Empoli, Davide Nicola ai microfoni di Dazn dopo la sconfitta per 2-0 contro l’Atalanta. “Hai due modi per ottenere i punti, uno limitando l’avversario oppure utilizzare una mentalità che ti può portare consapevolezza. Stiamo cercando di fare entrambe le cose, i ragazzi ci stanno mettendo l’anima – spiega -. Me la rivedrò con calma, c’è anche da considerare anche la grande fisicità dei loro difensori, in alcuni momenti sono stati bravi loro, in altri potevamo scegliere diversamente noi, ma quel che conta è giocare con coraggio e avere fiducia, che tutto può essere migliorato”.