Stagione finita e fino a due mesi di stop per Brandon Soppy: il laterale francese dell’Atalanta ha accusato di una lesione di terzo grado al bicipite femorale sinistro durante la partita contro la Salernitana, disputatasi domenica 14 maggio all’Arechi. Il giocatore non fu neanche in grado di abbandonare il campo sulle proprie gambe.