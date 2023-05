Inter, Dumfries: “Avrei seguito Leao fino alla sua auto. Italia? Qui si impara molto”

Denzel Dumfries, intervistato ai microfoni di RTL7, ha parlato di come, nel ritorno della semifinale di Champions League contro il Milan, sia riuscito a contenere alla grande Theo Hernandez e Rafael Leao. “Se fosse servito, avrei seguito Leao anche mentre andava in macchina – ha affermato l’olandese -, c’era questa possibilità! Ovviamente è un grande giocatore. È importante per loro, ed era mio compito bloccarlo. Tutto il rispetto per lui, è un buon giocatore , sempre difficile da affrontare. Ma come squadra abbiamo fatto molto bene. Per quanto mi riguarda, il mio primo compito è ovviamente quello di difendere, poi, in una partita come quella col Milan, devi anche leggere il gioco. In Italia impari molto bene a uccidere una partita , e noi siamo molto bravi in ​​questo. È fantastico quando giochi questo tipo di partite, poi si attiva il pilota automatico. Se avete visto l’atmosfera allo stadio, ti diverti e poi sei sostenuto dai tifosi”, ha concluso Dumfries.