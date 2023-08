Roma, Belotti: “Quando sono al 100%, posso essere di grande aiuto”

“Mi mancava essere me stesso. Ho avuto una stagione molto difficile, non ho fatto la preparazione e ho avuto qualche infortunio. Quest’anno ho iniziato la preparazione, senza intoppi. Quando sono al 100%, posso essere di grande aiuto. C’è rammarico per non aver vinto. Obiettivo? Fare più gol possibili per aiutare la Roma”. Lo ha detto l’attaccante della Roma Andrea Belotti, autore di una doppietta nel pareggio per 2-2 contro la Salernitana. Il club giallorosso è alla ricerca di un altro centravanti sul mercato: “Questa è una cosa che il mister e la società stanno valutando – spiega a Dazn -. Io so che quando vado in campo devo fare di tutto per aiutare la squadra. Chi arriverà, sarà pronto per aiutare la squadra”. Poi aggiunge: “Quando pareggi in casa davanti ai nostri tifosi, non è mai un bel risultato. C’è tanto da lavorare, abbiamo subito due gol e anche in attacco potevamo fare qualcosa in più”.