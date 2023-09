Atp Zhuhai 2023, Karatsev vince la battaglia con Murray. Ai quarti sfiderà Norrie

La grande battaglia degli ottavi di finale del torneo Atp di Zhuhai 2023 tra Andy Murray ed Aslan Karatsev se la aggiudica il tennista russo. Quest’ultimo si è imposto sull’ex numero uno del mondo in tre set mediante il punteggio di 4-6 6-3 6-2. Adesso sulla strada di Karatsev ci sarà un altro britannico come Cameron Norrie, che nel turno precedente si è sbarazzato rapidamente dell’australiano Marc Polmans, rifilandogli un pesantissimo 6-0 6-3. Dall’altra parte del tabellone, invece, lo statunitense Sebastian Korda si è qualificato ai quarti di finale sconfiggendo in tre set il francese Alexandre Muller con lo score definitivo di 6-1 2-6 6-3. Ora l’americano dovrà vedersela contro l’argentino Thomas Etcheverry, bravo ad eliminare senza troppa fatica il ceco Dalibor Svrcina con un secco 6-2 6-3.