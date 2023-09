Napoli: emergenza in difesa, si ferma Juan Jesus

Si amplifica l’emergenza in difesa per il Napoli. Juan Jesus si è fermato durante l’allenamento di oggi per un risentimento muscolare alla coscia sinistra e non prenderà parte alla trasferta del Napoli a Bologna. Con l’infortunio di Rrhamani contro il Braga, Rudi Garcia sarà costretto a schierare Ostigard e Natan, definito dallo stesso tecnico ancora non pronto a esordire. L’unica alternativa è lo spostamento di Di Lorenzo al centro con Zanoli sulla destra.