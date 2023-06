Belgio, Tedesco difende Lukaku: “Sorpreso per gli attacchi, è tra i più forti al Mondo”

Dal ritiro del Belgio arrivano parole d’amore verso Romelu Lukaku. A pronunciarle è il ct della nazionale belga Domenico Tedesco che ha voluto spendere parole dolci verso l’attaccante dell’Inter, troppo attaccato a detta del tecnico per gli errori in Inter-City.

Le parole di Tedesco su Lukaku: “Sono rimasto molto sorpreso dal modo in cui è stato criticato, è stato davvero eccessivo ai miei occhi. Per me è uno dei migliori attaccanti al mondo, non abbiamo dubbi sulle sue qualità. Non so come si senta Romelu, posso solo provare a indovinare, dovreste chiederlo a lui“.