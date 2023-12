Manchester City, Guardiola: “Luton difficile da affrontare. De Bruyne? Nessuna pressione”

“Le prossime due partite sono molto importanti prima di andare in Arabia Saudita per giocare il mondiale per club”. Queste le dichiarazioni dell’allenatore del Manchester City, Pep Guardiola in conferenza stampa in vista della sfida contro il Luton. “Sono una squadra difficile da affrontare e anche le migliori squadre hanno faticato a vincere contro di loro”, ha sottolineato il tecnico dei Citizens. Si tratta della crisi più profonda dell’avventura inglese del tecnico catalano. La sua squadra è scivolata al quarto posto in classifica, con soli tre punti raccolti nelle ultime quattro gare, e ha sempre perso senza Rodri in campo: “Troppo semplicistico dire che sia stata sola la sua assenza a farci incappare in una sconfitta. Ci sono molti fattori”, ha aggiunto. E sul rientro di De Bruyne: “Kevin è importantissimo, si sta ancora riprendendo non vogliamo mettergli alcuna pressione”, ha concluso Guardiola.