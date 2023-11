Apre Casa Milan Dubai, Furlani: “Impegno per una crescita globale”

“Casa Milan Dubai rappresenta il nostro impegno per una crescita globale e la nostra ferma convinzione nel potenziale del mercato in Medio Oriente. Questo nuovo ufficio non è semplicemente un luogo fisico, ma una concreta dimostrazione dell’ambizione di AC Milan di formare una nuova comunità calcistica più forte e globale, che connetta cuori e menti in tutto il mondo. Allo stesso tempo, Casa Milan Dubai fungerà da casa per il Club lontano da Milano, un edificio nel quale i nostri valori e la nostra passione per il calcio continueranno a prosperare”. Lo ha dichiarato il Ceo del Milan Giorgio Furlani a margine dell’annuncio di Casa Milan Dubai, la nuova Casa dei Rossoneri in Medio Oriente. “Con il nostro nuovo ufficio a Dubai, siamo orgogliosi di rafforzare la nostra presenza in una regione chiave per il Club e di continuare a consolidare il nostro rapporto con i nostri partner, tra cui Emirates, che è al nostro fianco da 15 anni, rendendo la nostra partnership una delle più riconoscibili, rispettate e longeve del calcio mondiale”, ha aggiunto il Ceo rossonero. Il nuovo ufficio a Dubai rende i rossoneri la prima società calcistica italiana ad aprire un ufficio nella regione MENA (Medio Oriente e Nord Africa).