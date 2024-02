Angelozzi: “Brescianini potrà diventare giocatore da Juventus, Inter o Milan”

“Brescianini? Per me è un giocatore molto forte e può diventare da Juve, da Milan, da Inter, da Napoli, ha tutti i requisiti: centrocampista completo, è un classe 2000. Può stare in un grande club”. Lo ha detto il direttore sportivo del Frosinone, Guido Angelozzi, in un’intervista a Tuttosport nella quale si è espresso anche sul momento negativo della Juventus: “Per me si è trattato di un momento figlio della delusione per la sconfitta a Milano con l’Inter. Ma questa per la Juve resta una stagione bellissima dal punto di vista del rendimento. Qualcuno magari dimentica il lavoro di Allegri, senza la penalizzazione aveva centrato la qualificazione alla Champions”.