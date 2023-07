Amichevole 2023: la Salernitana batte di misura il Picerno, decide un gol di Candreva

Successo di misura per la Salernitana, che nel ritiro di Rivisondoli, in provincia dell’Aquila, sconfigge 1-0 in amichevole il Picerno. Il gol vittoria lo sigla Antonio Candreva, che al terzo minuto della ripresa trova il colpo di testa vincente sul cross di Sambia. Paulo Sousa cercava buone indicazioni dai suoi giocatori ed è stato parzialmente accontentato. Non si può dire però che la Salernitana abbia disputato una partita perfetta, come dimostrano le ghiotte occasioni avute (ma non sfruttate dal Picerno).

CRONACA – Parte meglio il Picerno, che nei primi 10 minuti chiama il giovane portiere Allocca a due interventi per nulla scontati. La Salernitana però rimane a galla e con il passare dei minuti cresce, rendendosi pericolosa in fase offensiva. Particolarmente ispirati Sambia e Candreva, ma soprattutto Kastanos, che al 32′ sfiora il gol. Dopo uno slalom in area di rigore, calcia da distanza ravvicinata ma trova le mani del portiere e poi il palo. Le due squadre vanno dunque a riposo sullo 0-0. Nella ripresa arriva immediatamente il gol che sblocca la gara. A segnarlo è Antonio Candreva, che da vero centravanti si avventa sul cross di Sambia e di testa fa 1-0. I ragazzi di Sousa sfiorano a più riprese il raddoppio, andandoci particolarmente vicini al 59′ con Botheim, anche lui fermato dal palo. Il Picerno tuttavia non resta a guardare e al 73′ spaventa la Salernitana, colpendo una traversa con Novella. Poco male per i granata, che riescono a difendere il vantaggio e vincere per 1-0.