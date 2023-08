Amichevole 2023: l’Inter la rimonta e vince contro l’Egnatia, termina 4-2

L’Inter conclude bene i test pre stagionali, ancora una vittoria, questa volta contro l’Egnatia: termina 4-2. E’ la formazione albanese a sbloccare il risultato al sesto minuto di gioco, sfruttando un errore di Bastoni: palla persa da parte del difensore nerazzurro, affondo e palla al centro per Dwamena che spiazza Sommer. Poi, le innumerevoli occasioni per i nerazzurri: prima con Mkhitaryan e poi con Lautaro in diverse conclusioni. Bisognerà aspettare la seconda frazione per vedere la reazione della formazione di Inzaghi. Al 55esimo è il lancio di Bastoni ad essere stoppato ottimamente da Barella che incrocia e abbatte Sherri. Da li, prima il nuovo vantaggio degli avversari con un rigore battuto da Medeiros, e poi la rimonta della società nerazzurra. La doppietta del capitano Lautaro, porta il risultato sul 3-2, è poi il gol messo a segno da Stabile nei minuti finali a chiudere il match sul 4-2.