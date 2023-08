Adriano Galliani: “Sorpreso dalle dimissioni di Mancini”

“Sorpreso dalle dimissioni di Mancini? Sì. Ci saranno delle motivazioni che non conosco e che spiegherà lui. Ci avevo parlato pochissimo tempo fa ma non conosco le motivazioni”. Queste le parole dell’ad del Monza Adriano Galliani, intervistato da Sport Mediaset prima della sfida di Coppa Italia contro la Reggiana. “Però è una persona intelligente e raziocinante quindi se ha dato le dimissioni un motivo ci sarà – ha detto ancora Galliani -. Chi vedrei meglio tra Spalletti e Conte come prossimo ct? Non voglio togliere il lavoro al mio amico Gravina. Deciderà il presidente federale e sicuramente sceglierà lui per il meglio”.

Poi sulla cessione di Carlos Augusto all’Inter: “È un ragazzo meraviglioso e con lui c’è un rapporto fantastico. Lui voleva giocare le coppe europee e se lo merita perché per me è uno degli esterni più forti d’Europa e attraverso le coppe pensa di conquistare la maglia della sua nazionale. Non ha pensato di guadagnare dei soldi o di farli guadagnare ai suoi agenti, era a fine contratto e non avrebbe rinnovato. Dovevamo scegliere se tenerlo un anno e perderlo a zero o cederlo quest’anno. È stata una scelta obbligata, non potevamo fare diversamente, io sono un tifoso del Monza fin da bambino e dispiace a me come a tutti gli altri tifosi ma ragionandoci col cervello non potevamo fare quello che abbiamo fatto. Perché ha scelto l’Inter? Perché fa la Champions”.