Amichevole 2023, Frosinone e Salernitana non vanno oltre l’1-1

Frosinone e Salernitana non vanno oltre l’1-1 in amichevole allo Stirpe. La squadra ciociara di Di Francesco parte col piglio giusto, ma il primo tempo si chiude senza reti, anche grazie ad Allocca che al 46′ devia in corner un tiro di Harroui. Al 3’ della ripresa granata pericolosi con una conclusione di Kastanos deviata in angolo. All’8’ cross di Sambia e colpo di testa di Botheim che termina di poco a lato. Per i gol però bisogna aspettare il finale di gara. Al 79′ una ripartenza premia Gelli che sfrutta uno scarico per battere a rete col piattone destro. La Salernitana pareggia all’86’ sempre in contropiede. Maggiore scambia con Valencia che penetra in area e supera il portiere avversario.