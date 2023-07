F1 Sprint Race Belgio 2023, Piastri festeggia il primo podio: “Molto contento, ringrazio il team”

Primo podio in carriera in F1 per Oscar Piastri, pilota della McLaren capace di chiudere al secondo posto la Sprint Race 2023 del Belgio. “Sono davvero contento, abbiamo fatto del nostro meglio. Devo ringraziare il team per avermi dato questa macchina, arriviamo da tre weekend molto speciali – ha dichiarato Piastri – Trascorrere un paio di giri in testa è una cosa che ricorderò per sempre. Ho provato a rimanere davanti ma Max era troppo veloce. Si tratta comunque di una bella soddisfazione. C’è ancora un po’ di lavoro da fare, ma sono felice. Obiettivo della gara di domani? Fare altri punti“.